Лопатько Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатько Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Лопатько Пантелей

Отец ребёнка: Лопатько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатько Петр

Отец ребёнка: Лопатько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукарека Елена

Отец ребёнка: Лопатько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Любовь

Отец ребёнка: Лопатько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатько Федор

Отец ребёнка: Лопатько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Матрена

Отец ребёнка: Лопатько Василий

с.Баранники
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бараники
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