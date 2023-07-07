Лопатько Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Лопатько Пантелей
Отец ребёнка: Лопатько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатько Петр
Отец ребёнка: Лопатько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукарека Елена
Отец ребёнка: Лопатько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Любовь
Отец ребёнка: Лопатько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатько Федор
Отец ребёнка: Лопатько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Матрена
Отец ребёнка: Лопатько Василий
с.Баранники
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бараники