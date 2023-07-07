Лопатько Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатько Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатько Василий

Мать: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Лопатько Игорь

Мать ребёнка: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Лопатько Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатько Анна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Белорусия
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