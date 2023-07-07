Лопатько Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатько Василий
Мать: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Лопатько Игорь
Мать ребёнка: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита
Мать ребёнка: Лопатько Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатько Анна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Белорусия