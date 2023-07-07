Лопатько Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Лопатько Пантелей
Мать ребёнка: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатько Петр
Мать ребёнка: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукарека Елена
Мать ребёнка: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Любовь
Мать ребёнка: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатько Федор
Мать ребёнка: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Матрена
Мать ребёнка: Лопатько Анна
с.Баранники
Смерть
Около 1951
Похороны
Неизвестно
Бараники