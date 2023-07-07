Лопатько Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатько Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Лопатько Пантелей

Мать ребёнка: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатько Петр

Мать ребёнка: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукарека Елена

Мать ребёнка: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Любовь

Мать ребёнка: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатько Федор

Мать ребёнка: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Матрена

Мать ребёнка: Лопатько Анна

с.Баранники
Смерть
Около 1951
Похороны
Неизвестно
Бараники
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