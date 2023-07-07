Шаповалова (Лопатько) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатько Василий
Мать: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
18.03.1936
Дочь: Шаповалова Антонина
Отец ребёнка: Шаповалов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаповалов Федор
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно