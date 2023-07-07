Шаповалова (Лопатько) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Лопатько) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатько Василий

Мать: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
18.03.1936

Дочь: Шаповалова Антонина

Отец ребёнка: Шаповалов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Федор

Смерть
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
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