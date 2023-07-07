Кукарека (Лопатько) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукарека (Лопатько) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатько Василий

Мать: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
19.01.1954

Сын: Кукарека Александр

Отец ребёнка: Кукарека Михаил

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукарека Михаил

Смерть
Неизвестно
Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
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