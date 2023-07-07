Лопатько Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатько Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Лопатько Василий

Мать: Лопатько Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Лопатько Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букреева Клавдия

Мать ребёнка: Лопатько Катерина

Бараники
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатько Катерина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Туберкулез
Похороны
Неизвестно
Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
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