Лопатько Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Лопатько Василий
Мать: Лопатько Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Лопатько Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букреева Клавдия
Мать ребёнка: Лопатько Катерина
Бараники
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатько Катерина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Туберкулез
Похороны
Неизвестно
Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область