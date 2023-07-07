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Ковалев Жора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Ковалев Иван

Мать: Ковалева Матрена

Смерть
1941
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