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Ковалев Вова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Ковалев Иван

Мать: Ковалева Матрена

Смерть
1943
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