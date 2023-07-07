(Ковалев) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалев) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Иван

Мать: Ковалева Матрена

Смерть
1930
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