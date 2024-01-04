(Лазарева) Анастасия / Настасья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лазарева) Анастасия / Настасья Михайловна

(Лазарева) Анастасия / Настасья Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.10.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1860 ст.

Отец: Лазарев Михаил Григорьевич

Мать: Лазарева Варва / Варвара Стефановна / Степановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.10.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села солдатка вдова Анисья Герасимовна Источник: Метрические книги цер... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 9 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи це... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close