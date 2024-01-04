(Лазарева) Анастасия / Настасья Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.10.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
26.10.1860 ст.
дата крещения - 30.10.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села солдатка вдова Анисья Герасимовна Источник: Метрические книги цер... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 9 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи це... Показать все
Смерть
Неизвестно