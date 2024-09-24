Хазов Иоанн / Иван Иванович 03.10.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазов Иоанн / Иван Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.10.1896 ст.

Дата смерти

27.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1896 ст.

Отец: Хазов Лазарев Иван Руфинович / Руфович

Мать: Хазова (Лазарева) Анастасия / Настасья Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.10.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Алексей Ефремович Лазарев и Параскева Г... Показать все
Военная служба
По 27.10.1915
Должность/Звание: стрелок Воинская часть: 20-й стрелковый полк Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: корчма Штейн Дата события: 27.10.1915
Смерть
27.10.1915
пропал без вести

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