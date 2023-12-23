Лазарева Варва / Варвара Стефановна / Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
Между 1845 и 1851
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
26.10.1860 ст.
Дочь: Анастасия / Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич
дата крещения - 30.10.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села солдатка вдова Анисья Герасимовна Источник: Метрические книги цер... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1865 ст.
Дочь: Лазарева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич
дата крещения - 13.05.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дочь его того же села крестьянская девица Прасковья Михайловна [Лазарева] Исто... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 44, фамилия - Лазарева, в бобылках Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно