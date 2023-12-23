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Лазарева Варва / Варвара Стефановна / Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1845 и 1851

Муж: Лазарев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лазарев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
26.10.1860 ст.

Дочь: Анастасия / Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.10.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села солдатка вдова Анисья Герасимовна Источник: Метрические книги цер... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1865 ст.

Дочь: Лазарева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Лазарев Михаил Григорьевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.05.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дочь его того же села крестьянская девица Прасковья Михайловна [Лазарева] Исто... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 44, фамилия - Лазарева, в бобылках Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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