(Лазарева) Авдотья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазарева) Авдотья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лазарев Михаил Григорьевич

Мать: Лазарева Варва / Варвара Стефановна / Степановна

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 12 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Смерть
Неизвестно
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