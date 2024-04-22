Лазарева Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.05.1865 ст.
Дата смерти11.08.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
11.05.1865 ст.
дата крещения - 13.05.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дочь его того же села крестьянская девица Прасковья Михайловна [Лазарева] Исто... Показать все
Смерть
11.08.1867 ст.
дата погребения - 11.08.1867 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от оспы Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все