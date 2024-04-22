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Лазарева Елена Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.05.1865 ст.

Дата смерти

11.08.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1865 ст.

Отец: Лазарев Михаил Григорьевич

Мать: Лазарева Варва / Варвара Стефановна / Степановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.05.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дочь его того же села крестьянская девица Прасковья Михайловна [Лазарева] Исто... Показать все
Смерть
11.08.1867 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 11.08.1867 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от оспы Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все
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