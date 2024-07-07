Лазарев Хазов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения28.06.1899 ст.
Дата смерти23.11.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.06.1899 ст.
дата крещения - 28.06.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Петр Михайлович Лазарев Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Смерть
23.11.1900 ст.
дата погребения - 25.11.1900 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все