Лазарев Хазов Павел Иванович 28.06.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарев Хазов Павел Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.06.1899 ст.

Дата смерти

23.11.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
28.06.1899 ст.

Отец: Хазов Лазарев Иван Руфинович / Руфович

Мать: Хазова (Лазарева) Анастасия / Настасья Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.06.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Петр Михайлович Лазарев Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Смерть
23.11.1900 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 25.11.1900 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все

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