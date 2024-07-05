Хазов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения15.07.1886 ст.
Дата смерти25.08.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.07.1886 ст.
дата крещения - 16.07.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Виктор Александрович [Емельянов] и девиц... Показать все
Смерть
25.08.1887 ст.
дата погребения - 27.08.1887 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1... Показать все