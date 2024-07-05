Хазов Иоанн / Иван Иванович 02.01.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазов Иоанн / Иван Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.01.1888 ст.

Дата смерти

21.06.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
02.01.1888 ст.

Отец: Хазов Лазарев Иван Руфинович / Руфович

Мать: Хазова (Лазарева) Анастасия / Настасья Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.01.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Николай Кузьмич Райков и Ксения Федоров... Показать все
Смерть
21.06.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.06.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все

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