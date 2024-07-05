Хазова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.04.1892 ст.
Дата смерти15.10.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
25.04.1892 ст.
дата крещения - 27.04.1892 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девка Пелагея Федоровна Хазова Источник: ГА... Показать все
Смерть
15.10.1893 ст.
дата погребения - 17.10.1893 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все