Хазова Пелагея Ивановна 25.04.1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазова Пелагея Ивановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.04.1892 ст.

Дата смерти

15.10.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
25.04.1892 ст.

Отец: Хазов Лазарев Иван Руфинович / Руфович

Мать: Хазова (Лазарева) Анастасия / Настасья Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.04.1892 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девка Пелагея Федоровна Хазова Источник: ГА... Показать все
Смерть
15.10.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 17.10.1893 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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