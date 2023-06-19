Науменко Антон Федорович
Место рождения
Дата рождения04.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1867
Рождение ребёнка
1892
Сын: Науменко Дмитрий Антоновь
Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1895
Сын: Науменко Илларионь Антоновь
Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1900
Сын: Науменко Евфилий Антоновь
Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
22.07.1902
Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
10.06.1905
Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
06.07.1908
Сын: Науменко Василий Антоновь
Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Мария Антоновь
Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно