Науменко Антон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНауменко Антон Федорович

Науменко Антон Федорович

Место рождения

Андреевка

Дата рождения

04.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1867

Отец: Науменко Федор Лаврентиевич

Мать: Науменко Акилина Моисеева

Рождение ребёнка
1892

Сын: Науменко Дмитрий Антоновь

Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1895

Сын: Науменко Илларионь Антоновь

Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1900

Сын: Науменко Евфилий Антоновь

Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
22.07.1902

Сын: Науменко Семен Антонович

Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
10.06.1905

Сын: Науменко Иоаннь Антоновь

Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
06.07.1908

Сын: Науменко Василий Антоновь

Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Мария Антоновь

Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Науменко Юхим Антонович

Мать ребёнка: Науменко Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно