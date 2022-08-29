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Науменко Федор Лаврентиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Науменко Илларионь Федоровь

Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева

Рождение ребёнка
04.08.1867

Сын: Науменко Антон Федорович

Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева

Рождение ребёнка
21.06.1871

Сын: Науменко Иоаннь-Иван Федоровь

Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева

Рождение ребёнка
07.07.1873

Сын: Науменко Прокопий Феодорь

Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева

Рождение ребёнка
26.02.1876

Сын: Науменко Василий Феодорь

Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева

Смерть
Неизвестно

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