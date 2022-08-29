Науменко Федор Лаврентиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Науменко Илларионь Федоровь
Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева
Рождение ребёнка
04.08.1867
Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева
Рождение ребёнка
21.06.1871
Сын: Науменко Иоаннь-Иван Федоровь
Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева
Рождение ребёнка
07.07.1873
Сын: Науменко Прокопий Феодорь
Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева
Рождение ребёнка
26.02.1876
Мать ребёнка: Науменко Акилина Моисеева
Смерть
Неизвестно