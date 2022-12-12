село Андреевка, село Андреевка, — Familio

Андреевка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
1005Андреевка, с. каз.при рч. Волчьей.1132539713361280Церковь православная 1. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Андреевская волость
205. Андреевка, деревня бывшая государственная, при реке Волчьей, дворов 575, жителей 3250, волостное правление (уездный город в 113 верстах), молитвенный дом, школа, 6 л Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5602Андріївкаселоцентр сільської радир-н Великоновосілківськийсільрада Андріївська
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