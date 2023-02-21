Науменко Акилина Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти24.07.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Науменко Илларионь Федоровь
Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич
Рождение ребёнка
04.08.1867
Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич
Рождение ребёнка
21.06.1871
Сын: Науменко Иоаннь-Иван Федоровь
Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич
Рождение ребёнка
07.07.1873
Сын: Науменко Прокопий Феодорь
Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич
Рождение ребёнка
26.02.1876
Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич
Смерть
24.07.1907