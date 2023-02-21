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Науменко Акилина Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

24.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Науменко Илларионь Федоровь

Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич

Рождение ребёнка
04.08.1867

Сын: Науменко Антон Федорович

Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич

Рождение ребёнка
21.06.1871

Сын: Науменко Иоаннь-Иван Федоровь

Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич

Рождение ребёнка
07.07.1873

Сын: Науменко Прокопий Феодорь

Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич

Рождение ребёнка
26.02.1876

Сын: Науменко Василий Феодорь

Отец ребёнка: Науменко Федор Лаврентиевич

Смерть
24.07.1907
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