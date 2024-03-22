Науменко Илларионь Федоровь
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
22.10.1879
Жена: Науменко Елена Дмитриева
Бракосочетание
22.10.1879
Жена: Науменко Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Науменко Константинь Иларионовь
Мать ребёнка: Науменко Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марфа Илларионова
Мать ребёнка: Науменко Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Науменко Федорь Илларионовь
Мать ребёнка: Науменко Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Анастасия Илларионова
Мать ребёнка: Науменко Елена Дмитриева
Смерть
Неизвестно