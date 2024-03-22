Науменко Илларионь Федоровь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко Илларионь Федоровь

Место рождения

Андреевка

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Науменко Федор Лаврентиевич

Мать: Науменко Акилина Моисеева

Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Науменко Елена Дмитриева

Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Науменко Елена Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Науменко Константинь Иларионовь

Мать ребёнка: Науменко Елена Дмитриева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марфа Илларионова

Мать ребёнка: Науменко Елена Дмитриева

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Науменко Федорь Илларионовь

Мать ребёнка: Науменко Елена Дмитриева

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Анастасия Илларионова

Мать ребёнка: Науменко Елена Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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