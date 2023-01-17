Науменко Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Науменко Дмитрий Антоновь
Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Науменко Илларионь Антоновь
Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Науменко Евфилий Антоновь
Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1902
Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1905
Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович
Рождение ребёнка
06.07.1908
Сын: Науменко Василий Антоновь
Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Мария Антоновь
Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович
Смерть
Неизвестно