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Науменко Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Науменко Дмитрий Антоновь

Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Науменко Илларионь Антоновь

Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Науменко Евфилий Антоновь

Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович

Рождение ребёнка
22.07.1902

Сын: Науменко Семен Антонович

Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович

Рождение ребёнка
10.06.1905

Сын: Науменко Иоаннь Антоновь

Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович

Рождение ребёнка
06.07.1908

Сын: Науменко Василий Антоновь

Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович

Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Мария Антоновь

Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Науменко Юхим Антонович

Отец ребёнка: Науменко Антон Федорович

Смерть
Неизвестно
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