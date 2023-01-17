Науменко Семен Антонович
Место рождения
Дата рождения22.07.1902
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902
Рождение ребёнка
1924
Сын: Науменко Василий Семенович
Мать ребёнка: Науменко Явдоха Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Неучева Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Науменко Явдоха Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1929
Мать ребёнка: Науменко Явдоха Ивановна
Военная служба
15.12.1941
Селидовский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Селидовский р-н
Военная служба
15.12.1941
Селидовский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Селидовский р-н
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Миколенко Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Науменко Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Науменко Явдоха Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Семеновна
Мать ребёнка: Науменко Явдоха Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Науменко Явдоха Ивановна
Смерть
?.11.1943
Миус-фронт, Донбасс
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пропавший без вести
Похороны
Неизвестно
Пропавший без вести