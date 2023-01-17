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Науменко Семен Антонович

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Место рождения

Андреевка

Дата рождения

22.07.1902

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902

Отец: Науменко Антон Федорович

Мать: Науменко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1924

Сын: Науменко Василий Семенович

Мать ребёнка: Науменко Явдоха Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Неучева Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Науменко Явдоха Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1929

Сын: Науменко Иван Семенович

Мать ребёнка: Науменко Явдоха Ивановна

Военная служба
15.12.1941
Селидовский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Селидовский р-н
Военная служба
15.12.1941
Селидовский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Селидовский р-н
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Миколенко Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Науменко Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Явдоха Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Семеновна

Мать ребёнка: Науменко Явдоха Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Явдоха Ивановна

Смерть
?.11.1943
Миус-фронт, Донбасс
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пропавший без вести
Похороны
Неизвестно
Пропавший без вести
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