Науменко Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНауменко Иван Семенович

Науменко Иван Семенович

avatar

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

22.12.1929

Дата смерти

24.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1929

Отец: Науменко Семен Антонович

Мать: Науменко Явдоха Ивановна

Бракосочетание
26.03.1957

Жена: Науменко Галина Архиповна

Соцгородский ЗАГС, Селидовский р-н, Сталинская обл. (Донецкая обл.)
Бракосочетание
26.03.1957

Жена: Науменко Галина Архиповна

Соцгородский ЗАГС, Селидовский р-н, Сталинская обл. (Донецкая обл.)
Рождение ребёнка
23.04.1957

Сын: Науменко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Науменко Галина Архиповна

Рождение ребёнка
08.01.1965

Дочь: Алла Ивановна

Мать ребёнка: Науменко Галина Архиповна

Смерть
24.01.1985
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close