Науменко Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения22.12.1929
Дата смерти24.01.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1929
Отец: Науменко Семен Антонович
Мать: Науменко Явдоха Ивановна
Бракосочетание
26.03.1957
Соцгородский ЗАГС, Селидовский р-н, Сталинская обл. (Донецкая обл.)
Бракосочетание
26.03.1957
Соцгородский ЗАГС, Селидовский р-н, Сталинская обл. (Донецкая обл.)
Рождение ребёнка
23.04.1957
Мать ребёнка: Науменко Галина Архиповна
Рождение ребёнка
08.01.1965
Дочь: Алла Ивановна
Мать ребёнка: Науменко Галина Архиповна
Смерть
24.01.1985
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно