Науменко (Крахмалева) Галина Архиповна
Место рожденияг. Кок-янгак, Ошская обл., Киргизия
Дата рождения03.02.1937
Дата смерти17.01.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1937
г. Кок-янгак, Ошская обл., Киргизия
9-я сестра
Бракосочетание
26.03.1957
Соцгородский ЗАГС, Селидовский р-н, Сталинская обл. (Донецкая обл.)
Бракосочетание
26.03.1957
Соцгородский ЗАГС, Селидовский р-н, Сталинская обл. (Донецкая обл.)
Рождение ребёнка
23.04.1957
Отец ребёнка: Науменко Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.01.1965
Дочь: Алла Ивановна
Отец ребёнка: Науменко Иван Семенович
Смерть
17.01.2015
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно