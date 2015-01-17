Науменко (Крахмалева) Галина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Крахмалева) Галина Архиповна

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Место рождения

г. Кок-янгак, Ошская обл., Киргизия

Дата рождения

03.02.1937

Дата смерти

17.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1937

Отец: Крахмалев Архип Степанович

Мать: Крахмалева Акулина Степановна

г. Кок-янгак, Ошская обл., Киргизия
9-я сестра
Бракосочетание
26.03.1957

Муж: Науменко Иван Семенович

Соцгородский ЗАГС, Селидовский р-н, Сталинская обл. (Донецкая обл.)
Бракосочетание
26.03.1957

Муж: Науменко Иван Семенович

Соцгородский ЗАГС, Селидовский р-н, Сталинская обл. (Донецкая обл.)
Рождение ребёнка
23.04.1957

Сын: Науменко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Науменко Иван Семенович

Рождение ребёнка
08.01.1965

Дочь: Алла Ивановна

Отец ребёнка: Науменко Иван Семенович

Смерть
17.01.2015
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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