Крахмалев Архип Степанович
Место рожденияКраснодарский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крахмалев Степан Иванович
Мать: Крахмалева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крахмалев Анатолий Архипович
Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колисниченко-Швец (Крахмалева) Любовь Архиповна
Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Крахмалева) София Архиповна
Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна
Рождение ребёнка
28.11.1934
Дочь: (Крахмалева) Зинаида Архиповна
Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна
Рождение ребёнка
03.02.1937
Дочь: Науменко (Крахмалева) Галина Архиповна
Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна
9-я сестра
Смерть
Неизвестно