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Крахмалев Архип Степанович

Место рождения

Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крахмалев Степан Иванович

Мать: Крахмалева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Иван Архипович

Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахмалева Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Анатолий Архипович

Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Яков Архипович

Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колисниченко-Швец (Крахмалева) Любовь Архиповна

Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахмалева Акулина Степановна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Крахмалева) София Архиповна

Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна

Рождение ребёнка
28.11.1934

Дочь: (Крахмалева) Зинаида Архиповна

Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна

Рождение ребёнка
03.02.1937

Дочь: Науменко (Крахмалева) Галина Архиповна

Мать ребёнка: Крахмалева Акулина Степановна

9-я сестра
Смерть
Неизвестно

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