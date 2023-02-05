Крахмалева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахмалева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Архип Степанович

Отец ребёнка: Крахмалев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Крахмалев Георгий Степанов-Степанович

Отец ребёнка: Крахмалев Степан Иванович

Сугатовка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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