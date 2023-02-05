Крахмалева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крахмалев Архип Степанович
Отец ребёнка: Крахмалев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Крахмалев Георгий Степанов-Степанович
Отец ребёнка: Крахмалев Степан Иванович
Сугатовка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно