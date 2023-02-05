Крахмалев Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахмалев Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Архип Степанович

Мать ребёнка: Крахмалева Наталья

Рождение ребёнка
1906

Сын: Крахмалев Георгий Степанов-Степанович

Мать ребёнка: Крахмалева Наталья

Сугатовка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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