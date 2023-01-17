Крахмалева Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1900
Дата смерти07.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: София Архиповна
Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович
Рождение ребёнка
28.11.1934
Дочь: Зинаида Архиповна
Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович
г. Кок-янгак, Ошская обл., Киргизия
Рождение ребёнка
03.02.1937
Дочь: Науменко Галина Архиповна
Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович
г. Кок-янгак, Ошская обл., Киргизия
9-я сестра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович
Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Вышла замуж около 12 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крахмалев Анатолий Архипович
Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович
г.Ашхабад, Туркменистан, 10-й брат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колисниченко-Швец Любовь Архиповна
Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Вышла замуж около 12 лет
Смерть
07.01.1978
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно