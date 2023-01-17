Крахмалева Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрахмалева Акулина Степановна

Крахмалева Акулина Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1900

Дата смерти

07.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: София Архиповна

Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович

Рождение ребёнка
28.11.1934

Дочь: Зинаида Архиповна

Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович

г. Кок-янгак, Ошская обл., Киргизия
Рождение ребёнка
03.02.1937

Дочь: Науменко Галина Архиповна

Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович

г. Кок-янгак, Ошская обл., Киргизия
9-я сестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Иван Архипович

Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович

Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахмалев Архип Степанович

Вышла замуж около 12 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Анатолий Архипович

Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович

г.Ашхабад, Туркменистан, 10-й брат
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Яков Архипович

Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колисниченко-Швец Любовь Архиповна

Отец ребёнка: Крахмалев Архип Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахмалев Архип Степанович

Вышла замуж около 12 лет
Смерть
07.01.1978
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close