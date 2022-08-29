Науменко Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1985
Сын: Науменко Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Науменко (Козловская) Алла Михайловна
Рождение ребёнка
06.10.1991
Дочь: (Науменко) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Науменко (Козловская) Алла Михайловна