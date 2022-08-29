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Науменко Сергей Иванович

Место рождения

Горняк

Дата рождения

23.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1957

Отец: Науменко Иван Семенович

Мать: Науменко (Крахмалева) Галина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ставцева) Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко (Козловская) Алла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ставцева) Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко (Козловская) Алла Михайловна

Рождение ребёнка
05.05.1985

Сын: Науменко Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Науменко (Козловская) Алла Михайловна

Рождение ребёнка
06.10.1991

Дочь: (Науменко) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Науменко (Козловская) Алла Михайловна

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