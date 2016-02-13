Науменко (Козловская) Алла Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.03.1964
Дата смерти13.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1964
Рождение ребёнка
05.05.1985
Сын: Науменко Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Науменко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1991
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Науменко Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.2016
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно