Науменко (Козловская) Алла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Козловская) Алла Михайловна

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Место рождения

Киверцы, Волинська область

Дата рождения

31.03.1964

Дата смерти

13.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1964

Отец: Козловский Михаил Данилович

Мать: Козловская Ольга Андреевна

Киверцы, Волинська область
Рождение ребёнка
05.05.1985

Сын: Науменко Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Науменко Сергей Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1991

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Науменко Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Сергей Иванович

Смерть
13.02.2016
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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