Козловская (Борук) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1932
Дата смерти19.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1932
Отец: Борук Андрей Николаевич
Мать: Борук Анна Павловна
Рождение ребёнка
31.03.1964
Дочь: Науменко Алла Михайловна
Отец ребёнка: Козловский Михаил Данилович
Рождение ребёнка
17.07.1968
Дочь: Пугачук Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Козловский Михаил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2000