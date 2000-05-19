Козловская (Борук) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Борук) Ольга Андреевна

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Место рождения

Зверев, Волинська область

Дата рождения

11.05.1932

Дата смерти

19.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1932

Отец: Борук Андрей Николаевич

Мать: Борук Анна Павловна

Зверев, Волинська область
Рождение ребёнка
31.03.1964

Дочь: Науменко Алла Михайловна

Отец ребёнка: Козловский Михаил Данилович

Киверцы, Волинська область
Рождение ребёнка
17.07.1968

Дочь: Пугачук Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Козловский Михаил Данилович

Киверцы, Волинська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Михаил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Михаил Данилович

Смерть
19.05.2000
Киверцы, Волинська область
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