Борук Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борук Анна Павловна

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Место рождения

Зверев, Волинська область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Зверев, Волинська область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Борук Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Борук Андрей Николаевич

Зверев, Волинська область
Рождение ребёнка
11.05.1932

Дочь: Козловская Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Борук Андрей Николаевич

Зверев, Волинська область
Рождение ребёнка
02.11.1934

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Борук Андрей Николаевич

Зверев, Волинська область
Рождение ребёнка
25.02.1946

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Борук Андрей Николаевич

Зверев, Волинська область
Смерть
Неизвестно
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