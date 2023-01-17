Борук Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Борук Юрий Андреевич
Отец ребёнка: Борук Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
11.05.1932
Дочь: Козловская Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Борук Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1934
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Борук Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1946
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Борук Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно