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Козловский Михаил Данилович

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Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

06.11.1921

Дата смерти

12.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921

Отец: Козловский Данил Леонтьевич

Мать: Козловская Екатерина Васильевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1959

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Любовь

Вишнев, Волинська область
Рождение ребёнка
31.03.1964

Дочь: Науменко Алла Михайловна

Мать ребёнка: Козловская Ольга Андреевна

Киверцы, Волинська область
Рождение ребёнка
17.07.1968

Дочь: Пугачук Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Козловская Ольга Андреевна

Киверцы, Волинська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена1 Польща

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станислав

Мать ребёнка: Жена1 Польща

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесік

Мать ребёнка: Жена1 Польща

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена1 Польща

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Смерть
12.05.1991
Киверцы, Волинська область
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