Козловский Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения06.11.1921
Дата смерти12.05.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921
Рождение ребёнка
21.01.1959
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Любовь
Вишнев, Волинська область
Рождение ребёнка
31.03.1964
Дочь: Науменко Алла Михайловна
Мать ребёнка: Козловская Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
17.07.1968
Дочь: Пугачук Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Козловская Ольга Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена1 Польща
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станислав
Мать ребёнка: Жена1 Польща
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесік
Мать ребёнка: Жена1 Польща
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена1 Польща
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Смерть
12.05.1991