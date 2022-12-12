Козловский Данил Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козловский Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1921
Сын: Козловский Михаил Данилович
Мать ребёнка: Козловская Екатерина Васильевна
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Киверцы, Волинська область