Козловский Данил Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Данил Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козловский Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1921

Сын: Козловский Михаил Данилович

Мать ребёнка: Козловская Екатерина Васильевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Развод
Неизвестно

Жена: Козловская Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Екатерина Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Козловская Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Киверцы, Волинська область
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