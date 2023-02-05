Козловская (Волк) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозловская (Волк) Анна Ивановна

Козловская (Волк) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Михаил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Михаил Данилович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Козловский Станислав Михайлович

Отец ребёнка: Козловский Михаил Данилович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Козловский Чеслав Михайлович

Отец ребёнка: Козловский Михаил Данилович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.