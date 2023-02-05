Козловская (Волк) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Сын: Козловский Станислав Михайлович
Отец ребёнка: Козловский Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Козловский Чеслав Михайлович
Отец ребёнка: Козловский Михаил Данилович