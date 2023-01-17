Науменко Явдоха Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Науменко Василий Семенович
Отец ребёнка: Науменко Семен Антонович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Неучева Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Науменко Семен Антонович
Рождение ребёнка
22.12.1929
Отец ребёнка: Науменко Семен Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Семеновна
Отец ребёнка: Науменко Семен Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно