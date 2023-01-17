Науменко Явдоха Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко Явдоха Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Науменко Василий Семенович

Отец ребёнка: Науменко Семен Антонович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Неучева Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Науменко Семен Антонович

Рождение ребёнка
22.12.1929

Сын: Науменко Иван Семенович

Отец ребёнка: Науменко Семен Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Семен Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Семеновна

Отец ребёнка: Науменко Семен Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Семен Антонович

Смерть
Неизвестно
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