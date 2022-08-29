(Науменко) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Науменко) Нина Семеновна

(Науменко) Нина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Науменко Семен Антонович

Мать: Науменко Явдоха Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Павленко) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Павленко Панфилович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Павленко) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Павленко Панфилович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Павленко Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Павленко Панфилович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.