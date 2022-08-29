(Науменко) Нина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Науменко Семен Антонович
Мать: Науменко Явдоха Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Павленко) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Павленко Панфилович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Павленко) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Павленко Панфилович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Павленко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Павленко Панфилович