Павленко Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Панфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Нина Семеновна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Нина Семеновна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Павленко Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Нина Семеновна

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