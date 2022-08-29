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Науменко Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Науменко Семен Антонович

Мать: Науменко Явдоха Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Науменко) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Науменко Татьяна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Романова (Науменко) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Науменко Татьяна

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
1991

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