Науменко Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Науменко Семен Антонович
Мать: Науменко Явдоха Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Науменко) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Науменко Татьяна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Романова (Науменко) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Науменко Татьяна
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
1991