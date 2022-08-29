Науменко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Науменко) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Науменко Василий Семенович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Романова (Науменко) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Науменко Василий Семенович

Днепр, Дніпропетровська область

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