Науменко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Науменко) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Науменко Василий Семенович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Романова (Науменко) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Науменко Василий Семенович
Днепр, Дніпропетровська область