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Науменко Дмитрий Антоновь

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Место рождения

Андреевка

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Науменко Антон Федорович

Мать: Науменко Евдокия Васильева

Бракосочетание
22.01.1910

Жена: Науменко Марфа Севастьянова

Бракосочетание
22.01.1910

Жена: Науменко Марфа Севастьянова

Рождение ребёнка
22.01.1911

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Науменко Марфа Севастьянова

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Науменко Марфа Севастьянова

Рождение ребёнка
04.03.1918

Сын: Науменко Василий Дмитриевь

Мать ребёнка: Науменко Марфа Севастьянова

Смерть
Неизвестно
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