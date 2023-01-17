Науменко Дмитрий Антоновь
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
22.01.1910
Бракосочетание
22.01.1910
Рождение ребёнка
22.01.1911
Дочь: Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Науменко Марфа Севастьянова
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Науменко Марфа Севастьянова
Рождение ребёнка
04.03.1918
Сын: Науменко Василий Дмитриевь
Мать ребёнка: Науменко Марфа Севастьянова
Смерть
Неизвестно