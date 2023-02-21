Науменко (Морозь) Марфа Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Морозь) Марфа Севастьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1910

Муж: Науменко Дмитрий Антоновь

Бракосочетание
22.01.1910

Муж: Науменко Дмитрий Антоновь

Рождение ребёнка
22.01.1911

Дочь: Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Науменко Дмитрий Антоновь

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Науменко Дмитрий Антоновь

Рождение ребёнка
04.03.1918

Сын: Науменко Василий Дмитриевь

Отец ребёнка: Науменко Дмитрий Антоновь

Смерть
Неизвестно
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