Науменко (Морозь) Марфа Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1910
Бракосочетание
22.01.1910
Рождение ребёнка
22.01.1911
Дочь: Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Науменко Дмитрий Антоновь
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Науменко Дмитрий Антоновь
Рождение ребёнка
04.03.1918
Сын: Науменко Василий Дмитриевь
Отец ребёнка: Науменко Дмитрий Антоновь
Смерть
Неизвестно