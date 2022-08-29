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Науменко Илларионь Антоновь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Науменко Антон Федорович

Мать: Науменко Евдокия Васильева

Бракосочетание
15.05.1915

Жена: Науменко (Никитенко) Анна Стефановна

Бракосочетание
15.05.1915

Жена: Науменко (Никитенко) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
12.05.1917

Дочь: (Науменко) Ефросинья Илларионовна

Мать ребёнка: Науменко (Никитенко) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Науменко Иван Иларионовичь

Мать ребёнка: Науменко (Никитенко) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Науменко Андрей Илларионовичь

Мать ребёнка: Науменко (Никитенко) Анна Стефановна

Смерть
Неизвестно

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