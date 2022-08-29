Науменко Илларионь Антоновь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
15.05.1915
Бракосочетание
15.05.1915
Рождение ребёнка
12.05.1917
Дочь: (Науменко) Ефросинья Илларионовна
Мать ребёнка: Науменко (Никитенко) Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Науменко Иван Иларионовичь
Мать ребёнка: Науменко (Никитенко) Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Науменко Андрей Илларионовичь
Мать ребёнка: Науменко (Никитенко) Анна Стефановна
Смерть
Неизвестно