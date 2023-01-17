Науменко (Никитенко) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Никитенко) Анна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1915

Муж: Науменко Илларионь Антоновь

Бракосочетание
15.05.1915

Муж: Науменко Илларионь Антоновь

Рождение ребёнка
12.05.1917

Дочь: Ефросинья Илларионовна

Отец ребёнка: Науменко Илларионь Антоновь

Рождение ребёнка
1928

Сын: Науменко Иван Иларионовичь

Отец ребёнка: Науменко Илларионь Антоновь

Рождение ребёнка
1928

Сын: Науменко Андрей Илларионовичь

Отец ребёнка: Науменко Илларионь Антоновь

Смерть
Неизвестно
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