Науменко (Никитенко) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1915
Бракосочетание
15.05.1915
Рождение ребёнка
12.05.1917
Дочь: Ефросинья Илларионовна
Отец ребёнка: Науменко Илларионь Антоновь
Рождение ребёнка
1928
Сын: Науменко Иван Иларионовичь
Отец ребёнка: Науменко Илларионь Антоновь
Рождение ребёнка
1928
Сын: Науменко Андрей Илларионовичь
Отец ребёнка: Науменко Илларионь Антоновь
Смерть
Неизвестно