Голицына (Фон Карлов) Екатерина Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Фон Карлов) Екатерина Елена Георгиевна

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Место рождения

Ломоносов, Петергофский уезд

Дата рождения

25.07.1891

Дата смерти

08.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносов, Петергофский уезд
Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Голицын Владимир Эммануилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Голицын Николай Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Эммануилович

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Голицын Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Эммануилович

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
28.05.1918

Сын: Голицын Эммануил Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Эммануилович

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
08.10.1940
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