Голицына (Фон Карлов) Екатерина Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1891
Дата смерти08.10.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.12.1913
Сын: Голицын Николай Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Эммануилович
Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1916
Сын: Голицын Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Эммануилович
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
28.05.1918
Сын: Голицын Эммануил Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Эммануилович
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
08.10.1940