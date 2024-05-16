Голицын Владимир Эммануилович 05.06.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Владимир Эммануилович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.06.1884

Дата смерти

13.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884

Отец: Голицын Эммануил Васильевич

Мать: Голицына (Гордеева) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Голицына (Фон Карлова) Екатерина Елена Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Голицын Николай Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Фон Карлова) Екатерина Елена Георгиевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Голицын Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Фон Карлова) Екатерина Елена Георгиевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
28.05.1918

Сын: Голицын Эммануил Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Фон Карлова) Екатерина Елена Георгиевна

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
13.07.1954
Место погребения: London, Greater London, England, United Kingdom

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