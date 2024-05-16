Голицын Владимир Эммануилович
Место рождения
Дата рождения05.06.1884
Дата смерти13.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884
Бракосочетание
10.02.1913
Рождение ребёнка
07.12.1913
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1916
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
28.05.1918
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
13.07.1954
Место погребения: London, Greater London, England, United Kingdom