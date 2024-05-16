Голицын Георгий Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.04.1916
Дата смерти31.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1916
Бракосочетание
С 11.09.1943 по 1954
Рождение ребёнка
14.01.1944
Дочь: Хазель (Голицына) Кэролин Мери
Мать ребёнка: Голицына (Фон Слатин) Энн Мари Элен Элис
Рождение ребёнка
06.09.1945
Мать ребёнка: Голицына (Фон Слатин) Энн Мари Элен Элис
г. Марлов, Мекленбург-Передняя Померания, Советская зона оккупации Германии
Рождение ребёнка
1946
Сын: Голицын Георг Рудольф Эммануил
Мать ребёнка: Голицына (Фон Слатин) Энн Мари Элен Элис
Бракосочетание
05.05.1963
Жена: Голицына (Дауней) Джейн
Рождение ребёнка
20.09.1964
Дочь: Лэйнг (Голицына) Екатерина
Мать ребёнка: Голицына (Дауней) Джейн
Смерть
31.03.1992