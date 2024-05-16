Голицын Георгий Владимирович 20.04.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГолицын Георгий Владимирович

Голицын Георгий Владимирович

avatar

Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

20.04.1916

Дата смерти

31.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1916

Отец: Голицын Владимир Эммануилович

Мать: Голицына (Фон Карлова) Екатерина Елена Георгиевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
С 11.09.1943 по 1954

Жена: Голицына (Фон Слатин) Энн Мари Элен Элис

Рождение ребёнка
14.01.1944

Дочь: Хазель (Голицына) Кэролин Мери

Мать ребёнка: Голицына (Фон Слатин) Энн Мари Элен Элис

Рождение ребёнка
06.09.1945

Сын: Голицын Александр Пётр

Мать ребёнка: Голицына (Фон Слатин) Энн Мари Элен Элис

г. Марлов, Мекленбург-Передняя Померания, Советская зона оккупации Германии
Рождение ребёнка
1946

Сын: Голицын Георг Рудольф Эммануил

Мать ребёнка: Голицына (Фон Слатин) Энн Мари Элен Элис

Бракосочетание
05.05.1963

Жена: Голицына (Дауней) Джейн

Рождение ребёнка
20.09.1964

Дочь: Лэйнг (Голицына) Екатерина

Мать ребёнка: Голицына (Дауней) Джейн

Смерть
31.03.1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.